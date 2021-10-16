اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 07:04 م
أكرم القصاص
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الشرطة الأسترالية تضبط 450 كيلوجراما من الهيروين

السبت، 16 أكتوبر 2021 03:00 م
الشرطة الأسترالية تضبط 450 كيلوجراما من الهيروين هيروين
(أ.ش.أ)

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ضبطت السلطات الأسترالية كمية من الهيروين تقدر قميتها بنحو 140 مليون دولار (نحو 104 مليون دولار أمريكي) مخبأة داخل حاوية شحن قادمة إلى ملبورن من ماليزيا.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية وقوات الحدود الأسترالية اليوم السبت في بيان إعلامي مشترك إن المخدرات التي يبلغ وزنها 450 كيلوجراما هي أكبر شحنة يتم اكتشافها على الإطلاق في أستراليا.

وأضاف البيان أن "منع وصول هذه المخدرات من الوصول إلى مجتمعاتنا أنقذ الأرواح وخفض الجريمة الشخصية والجريمة المرتبطة بالمخدرات وفقدان الإنتاجية وتكلفة الرعاية الصحية".

وتم اعتقال مواطن ماليزي ووجهت إليه اتهامات بعد العثور على المخدرات مخبأة في حاوية بلاط.، ويواجه الرجل عقوبة السجن مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة، إذا تمت إدانته.

 

 


استراليا

هيروين

مخدرات

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