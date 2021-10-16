السيطرة على خنزير برى ونقله إلى الغابات بعد اقتحامه بنكا فى الصين.. فيديو وصور

كتب إيهاب محمد

شهدت إحدى المدن الصينية حادثا غريبًا بطله، خنزير برى اقتحم أحد البنوك قبل أن تتمكن السلطات المحلية المختصة من التدخل لإخراجه باستخدام القوة ونقله إلى منطقة الغابات التي جاء منها، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووثق مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من الحادث، الذي تضمن اقتحام الخنزير البري مقر أحد البنوك في محافظة شنشي الصينية دون أن يتمكن أحد من اعتراضه، لكن المسؤولين عن مكافحة مثل هذه الحوادث تمكنوا من السيطرة على الحيوان بعد إعطائه مهدا للأعصاب واصطحابه خارج مقر البنك، وبعد إخراج الخنزير البري والسيطرة على الموقف تمت إعادته إلى منطقة الغابات التي جاء منها وإطلاق سراحه.

A wild boar broke loose and barged into a bank in NW China's Shaanxi. The local animal department managed to tranquilize the fierce animal and released it back to the wild. pic.twitter.com/FS6wSguJoR — Beautiful China (@PDChinaLife) October 12, 2021

الخنزير داخل مقر البنك

في واقعه أخرى، اجتاحت جحافل كبيرة من حيوانات الكابيبارا أو ما يُعرف باسم "خنزير الماء" - فى وقت سابق - حى نورديلتا الخاص والثرى، الواقع في إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، وتحولت الحدائق الأنيقة وأحواض الزهور فى هذا الحى إلى مرعى لهذه الحيوانات التي تعد أكبر قوارض العالم الذي يصل وزن الواحد فيهم إلى ثمانين كيلو جرامًا، وأصله من أمريكا الجنوبية.

وأشعل تزايد هذه القوارض في الأرجنتين نقاشًا محتدمًا حول حماية البيئة وعدم المساواة في بلد يعيش 42% من سكانه تحت خط الفقر، ويقول المدافعون عن البيئة، إن تدفق القوارض بحجم الكلاب لا ينبغى أن يكون صدمة، حيث تم بناء المنازل الفاخرة فى الحي بالقرب من الأراضي الرطبة، التي كانت تعيش فيها هذه الحيوانات، وفق ما نقلته شبكة "يورو نيوز".



محاولات نقل الخنزير من داخل البنك