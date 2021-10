السيطرة على خنزير برى ونقله إلى الغابات بعد اقتحامه بنكا فى الصين.. فيديو وصور

شهدت إحدى المدن الصينية حادثا غريبًا بطله، خنزير برى اقتحم أحد البنوك قبل أن تتمكن السلطات المحلية المختصة من التدخل لإخراجه باستخدام القوة ونقله إلى منطقة الغابات التي جاء منها، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووثق مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من الحادث، الذي تضمن اقتحام الخنزير البري مقر أحد البنوك في محافظة شنشي الصينية دون أن يتمكن أحد من اعتراضه، لكن المسؤولين عن مكافحة مثل هذه الحوادث تمكنوا من السيطرة على الحيوان بعد إعطائه مهدا للأعصاب واصطحابه خارج مقر البنك، وبعد إخراج الخنزير البري والسيطرة على الموقف تمت إعادته إلى منطقة الغابات التي جاء منها وإطلاق سراحه.

A wild boar broke loose and barged into a bank in NW China's Shaanxi. The local animal department managed to tranquilize the fierce animal and released it back to the wild. pic.twitter.com/FS6wSguJoR