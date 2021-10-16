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السعودية تبدأ تخفيف إجراءات كورونا بإزالة علامات التباعد بالمسجد الحرام..فيديو

السبت، 16 أكتوبر 2021 07:00 م
السعودية تبدأ تخفيف إجراءات كورونا بإزالة علامات التباعد بالمسجد الحرام..فيديو ازالة علامات التباعد فى الحرم المكي
كتب محمود رضا الزاملى - آسر أحمد - وكالات

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بدأت المملكة العربية السعودية، تنفيذ تخفيف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19)، حيث قام العاملون في المسجد الحرام بإزالة علامات التباعد من الأرضيات استعدادا للسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد الحرام، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى كافة أروقة المسجد، والاستمرار فى استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة فى آن واحد

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19)، وأيضا السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد النبوى مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة فى آن واحد.

وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

و السماح بإقامة وحضور المناسبات فى قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

كما شددت التعليمات على أنه يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها أعلاه، على أن يستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر فى تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

علامات التباعد بعد ازالتها

علامات التباعد بعد ازالتها


ازالة علامات التباعد
ازالة علامات التباعد


ازالة علامات التباعد فى الحرم المكي
ازالة علامات التباعد فى الحرم المكي


السعودية

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كورونا

التباعد فى المسجد الحرام

ارتداء الكمامة

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