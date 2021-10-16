اليوم السابع
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السديس: مستعدون بكامل طاقتنا التشغيلية لقرار رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين

السبت، 16 أكتوبر 2021 10:13 ص
السديس: مستعدون بكامل طاقتنا التشغيلية لقرار رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس
إيمان حنا

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبى بكامل طاقتها التشغيلية والكفاءات والخبرات التي تمتلكها لتنفيذ قرارا المملكة العربية السعودية باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، وتخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، وفق سبق.

وقال السديس، طيب لي باسمي وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده بما يؤكّد نجاح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الجائحة وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية.

أضاف أنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما، بل هو سمة هذه البلاد المباركة، وأن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو شعار وشعيرة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وتوحيدها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن ومن ثم أبناؤه البررة من بعده حتى هذه العهد الزاهر الميمون.

 

 
 

 


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