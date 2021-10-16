التعليم تناشد طلاب الصف الأول الثانوى بسداد تأمين التابلت استعدادا للاستلام

كتب ـ محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الصف الأول الثانوى العام، بسداد تأمين التابلت ، موضحة أنه سيجري توزيع التابلت بعد استيفاء التأمين المطلوب والمحدد من قبل الوزارة والبالغ قرابة 100 جنيه حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه يستمر تعريب مواد اللغات في امتحانات الثانوية العامة القادمة كما كان في العام الماضي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.

وانطلق العام الدراسى الجديد 9 أكتوبر الجارى.