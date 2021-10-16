التعليم: تدريب معلمى وموجهى الصف الرابع الابتدائى على منهج اللغة الإنجليزية

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، البدء فى تدريب معلمي وموجهي اللغة الإنجليزية ب الصف الرابع الابتدائى غدا الأحد 17 اكتوبر وبعد غد الاثنين 18 أكتوبر الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أعلنت دخول الصف الرابع الابتدائي ضمن الصفوف الدراسية التى تستفيد من المقررات الدراسية الجديدة ونظام التعليم الجديد.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.