اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلتقى مجمع كهنة الأسكندرية

السبت، 16 أكتوبر 2021 05:14 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى مجمع كهنة الأسكندرية جانب من اللقاء
كتب ـ محمد الأحمدى

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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا ظهر اليوم السبت، مع مجمع كهنة  كنائس الأسكندرية بقطاعاتها الأربعة.
 
وألقى قداسته كلمة حملت عنوان "ّمن له أذنان للسمع فليسمع" ثم جرت مناقشات خاصة بعدد من الأمور الرعوية، أجاب خلالها قداسة البابا على استفسارات الآباء في هذا السياق.
 
وكان قداسة البابا قد منح رتبة القمصية لـ 15 كاهنا من كهنة الأسكندرية اليوم ضمن صلوات القداس الذي تولى خدمته بالكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية صباح اليوم.
 
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مجمع كهنه الاسكندريه

البابا تواضروس

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