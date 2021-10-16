الأوقاف تنشر موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "النبى معلما ومربيا"

تواصل وزارة الأوقاف، مبادرتها التى أطلقتها قبل أيام بعنوان "نبى الرحمة"، حيث حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة، تحت عنوان: "النبى (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أعلن أنه بمناسبة المولد النبوى الشريف تطلق وزارة الأوقاف المصرية مبادرة: "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم" بفعاليات واسعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المبادرة ستستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة فى حياته صلى الله عليه وسلم وفى سيرته وسنته وفى ديننا الحنيف، مع ما يصاحب ذلك من تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعانى السامية والجوانب الأخلاقية الراقية فى حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.