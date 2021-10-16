الأمير وليام يكشف سر غضب وإحباط ابنه جورج بعد جمع القمامة فى مدرسته

ريهام عبد الله

كشف الأمير وليام، دوق كامبريدج، أن ابنه الأكبر الأمير جورج، دائمًا ما يشعر بالارتباك والانزعاج عندما تظهر القمامة مرة أخرى بعد أن يجمعها، وأوضح أن جورج البالغ من العمر ثماني سنوات، يجمع القمامة داخل مدرسته توماس باترسى - التي تبلغ تكلفة الدراسة بها 20 ألف جنيه إسترليني في جنوب غرب لندن - لكنه أعرب عن إحباطه لوالده من استمرار ظهور القمامة في نفس المكان يوميًا، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أدلى الأمير وليام، بهذه التصريحات أثناء حديثه إلى آدم فليمنج، مراسل "بي بي سي نيوزكاست"، في مقابلة حول القضايا الحالية التي تواجه المناخ في قصر كنسينجتون، وقال الدوق، البالغ من العمر 39 عامًا، إنه "سيكون "كارثة" إذا جلس جورج في غضون 30 عامًا لإجراء نفس المحادثة، لأننا بحلول ذلك الوقت سنكون قد فات الأوان".



الأمير وليام

وتابع وليام: "لقد كان جورج في المدرسة مؤخرًا يجمع القمامة"، وأضاف: "لم أكن أدرك، لكن التحدث إليه في اليوم الآخر كان يظهر بالفعل أنه كان مرتبكًا بعض الشيء ومنزعجًا نوعًا ما من حقيقة أنهم خرجوا لجمع القمامة في أحد الأيام ثم فعلوا الشيء نفسه في اليوم التالي، في نفس الوقت وإلى حد كبير نفس القمامة التي التقطوها مرة أخرى".

وانتقد دوق كامبريدج الأمير ويليام، "سياحة الفضاء" التي أشعلت السباق بين المليارديرين جيف بيزوس، وإيلون ماسك، بالتزامن مع اطلاق صاروخ على متنه الممثل كيرك شانتر، الذي عمل في سلسلة أفلام ستار تريك الشهيرة، والبالغ من العمر 90 عاما في رحلة سياحية الى الفضاء.

وفي حديثه إلى "بي بي سي"، حول سباق الفضاء الجديد، قال ويليام: "نحن بحاجة إلى بعض من أعظم الأدمغة والعقول في العالم ثابتة على محاولة إصلاح هذا الكوكب، وليس محاولة العثور على المكان التالي للذهاب والعيش فيه".



الأمير جورج

كما حذر دوق كامبريدج الحاضرين في قمة Cop26 ، حيث سيجتمع قادة العالم في جلاسكو، نهاية الشهر، من "الكلام الماهر، والكلمات الذكية، ولكن ليس بما يكفي من الإجراءات".

وقال: "أعتقد أن Cop يتواصل بشكل واضح وصريح للغاية بشأن المشاكل والحلول، أمر بالغ الأهمية، ولا يمكن أن يكون لدينا كلام أكثر ذكاءً، وكلمات ذكية ولكن ليس لدينا عمل كافٍ".

وأعرب ويليام، عن مخاوفه بشأن زيادة القلق بشأن المناخ لدى الشباب، وقال إنه سيكون "كارثة مطلقة" إذا كان ابنه الأكبر، الأمير جورج، مضطرًا للتحدث عن نفس القضية خلال 30 عامًا عندما يكون الأوان قد فات.