الأعلى للآثار: عمل حفائر أسفل منازل نزلة السمان لاكتشاف "معبد الوادى"

إبراهيم حسان

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أهالى نزلة السمان عندما رأوا الإسكان البديل بمنطقة حدائق أكتوبر والمظهر الحضارى بها وتميزها بالحدقائق الخضراء، اقتنعوا تماما بالانتقال إلى هذا المكان، رغم اعتراضهم في البداية على انتقالهم من نزلة السمان.

أضاف وزيرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن وزارة الآثار ستجرى حفائر أسفل منازل المواطنين بنزلة السمان بعد انتقال جزء من الأهالى للمناطق البديلة، لاسيما وأن "معبد الوادى" يقع أسفل منطقة نزلة السمان، وهو المكون الرئيسي لهرم خوفو.

وفى وقت سابق، أكد المهندس محمد مصطفي ، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم الانتهاء من تسليم نحو 730 أسرة، من أهالي منطقة نزلة السمان بالجيزة، لوحداتهم فى مشروع الإسكان البديل، مشروع الـ104 عمارة، مضيفا أنه تم تشغيل عدد من الخدمات داخل المشروع بالتزامن مع تسكين الأهالي ، ومنها تم افتتاح عدد 2 منفذ امان، لبيع السلع والمنتجات، بالإضافة الي تشغل الوحدة الصحية ، والانتهاء من تنفيذ ملعب رياضي، بالإضافة إلى تشغيل موقف سيرفيس داخل المشروع لنقل السكان داخل وخارج المدينة ، كما تم افتتاح مصلي، وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بالمدرسة استعدادا لاستقبال العام الدراسي المقبل.