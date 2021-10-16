اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف أهم المعلومات عن تمثال ثورة الطلبة فى جامعة القاهرة وحكايته مع الاستعمار

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:00 ص
اعرف أهم المعلومات عن تمثال ثورة الطلبة فى جامعة القاهرة وحكايته مع الاستعمار تمثال ثورة طلبة الجامعة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقع تمثال ثورة الطلبة فى جامعة القاهرة بالقرب من دار الضيافة وأمام الباب الجمهورى وتدور قصة هذا النصب حول مناهضة طلاب الجامعة للاستعمار البريطانى ورفضهم التدخل السافر فى الشأن المصري، ويمثل النصب مصر الفخورة بأبنائها في صورة تمثال لسيدة ترتدي ثوبًا كلاسيكيًا وتاجًا ذو نمط فرعوني يعلوه طائر يشبه الحمامة وتمسك في يدها اليمنى إكليل من الزهور، وتمثل أيضًا جامعة القاهرة كالأم فهي أول جامعة حديثة في مصر.
 
ويقع خلف التمثال كتاب ضخم من الجرانيت يمثل سجل الشهداء، يحتضنه جناحان من الجرانيت على جانبي الصرح ليمثل طائر العنقاء انطباعا عن الحرية التي مات في سبيلها طلبة الجامعة أو أنها بمثابة الملاك الحارس وفي مقدمة القاعدة يوجد غصن من الغار رمزًا للنصر.
 
WhatsApp Image 2021-10-14 at 5.35.47 AM
 
WhatsApp Image 2021-10-14 at 5.35.45 AM
 
WhatsApp Image 2021-10-14 at 5.35.43 AM
 
WhatsApp Image 2021-10-14 at 5.35.42 AM (1)
 
WhatsApp Image 2021-10-14 at 5.35.41 AM (1)
 
WhatsApp Image 2021-10-14 at 5.35.42 AM
 

 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

الحارس

محمد الخشت

تمثال طلبة الجامعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة