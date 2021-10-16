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استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى أسوان الجامعى.. صور

السبت، 16 أكتوبر 2021 12:41 ص
استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى أسوان الجامعى.. صور استخراج هاتف محمول من معدة مريض
أسوان - عبد الله صلاح

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فى واقعة غريبة من نوعها، استقبل مستشفى أسوان الجامعى، مساء الجمعة، مريض يشتكى من آلام شديدة فى البطن، وبالعرض على الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، وجه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

وأكد الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى أسوان الجامعى، فى بيان صحفى، أنه تم تقديم أوجه الرعاية الطبية للمريض الذي يتألم بشدة عند استقباله بالمستشفى الجامعي وأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء.

 

وأضاف، أن الأطباء قرروا فتح غرفة العمليات فوراً لإنقاذ حياة المريض، وعلي الفور أجرى طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعى، ونجحوا فى استخراج جسم غريب من معدته، وتبين أنه هاتف محمول.

 

وأوضح الدكتور معبد، أنها الواقعة الأولى من نوعها التى يقوم فيها مريض بمستشفى أسوان الجامعى بابتلاع هاتف محمول، لافتا إلى أن الهاتف ظل فى معدة المريض منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته مما أدى إلى حجب الطعام، إلا أن أنقذه الأطباء ووجه شكره لفريق الجراحة الطبى وإدارة المستشفى الجامعى.

 

الطاقم الطبى_1
الطاقم الطبى

 

الفريق الطبى
الفريق الطبى

 

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

 

الهاتف بعد استخراجه
الهاتف بعد استخراجه

مستشفى اسوان الجامعى

مريض يبتلع هاتف محمول

هاتف محمول

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