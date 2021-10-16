إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالدقى للمحاكمة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة المتهمين بتكوين تشكيل عصابى فى الجيزة، لسرقة وخطف متعلقات المواطنين، بمنطقة الدقى والمناطق المجاورة لها للمحاكمة الجنائية.

واعترف المتهمان بأنهما استخدما دراجة بخارية في تنفيذ جرائمهما، لتسهيل عملية الهروب من مكان الجريمة، وأنهما تمكنا من الاستيلاء على هواتف وحقائب وغيرها جراء نشاطهما، باعا بعضها لدى عملائهما واقتسما حصيلة البيع بينهما.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـي ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية متخذان من دائرة قسم شرطة الدقي مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 14 واقعة بدائرة القسم وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما سيئا النية) ، حيث أمكن ضبطهما والمسروقات.