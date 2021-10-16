أستراليا ترفع حظر السفر إلى الخارج نوفمبر المقبل

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون -في تصريحات وفق ما نقلتها صحيفة (ذا جارديان) الأسترالية إنه اعتبارًا من نوفمبر "سنسمح للأستراليين والمقيمين الدائمين والمواطنين وعائلاتهم، بمغادرة البلاد من أي مكان يعيشون فيه والعودة إليه".



وعلى الرغم من أن المسافرين الذين تم تطعيمهم سيكونون قادرين على الوصول إلى نيو ساوث ويلز دون الحجر الصحي، أشار موريسون إلى أن الوافدين سيخضعون لقيود الولايات الأخرى "بسبب مستويات التطعيم في تلك الأماكن".



واستجابة للقرار، مضت شركة الطيران كانتاس قدماً باستئناف السفر الدولي لمدة أسبوعين، معلنة أنها ستشغل ما يصل إلى خمس رحلات ذهابًا وعودة في الأسبوع من سيدني إلى لندن وما يصل إلى أربع رحلات أسبوعية من سيدني إلى لوس أنجلوس اعتبارًا من بداية نوفمبر.



ومع ذلك، سيواجه المسافرون الذين يغادرون أستراليا حالة من عدم اليقين بشأن الموانئ التي يمكنهم العودة إليها بخلاف سيدني ومتى ستتبع ولايات أخرى خطوات نيو ساوث ويلز في السفر الخالي من الحجر الصحي، ومن المرجح أن تقوم ولاية فيكتوريا بذلك عندما يصل معدل التطعيم بجرعتين إلى 80 في المائة في أوائل نوفمبر.