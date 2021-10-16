أستراليا ترفع حظر السفر إلى الخارج نوفمبر المقبل

أعلنت السلطات الأسترالية رفع حظر السفر إلى الخارج اعتبارًا من بداية نوفمبر، في خطوة أثارتها ولاية نيوساوث ويلز بإعلانها إنهاء الحجر الصحي للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون -في تصريحات وفق ما نقلتها صحيفة (ذا جارديان) الأسترالية إنه اعتبارًا من نوفمبر "سنسمح للأستراليين والمقيمين الدائمين والمواطنين وعائلاتهم، بمغادرة البلاد من أي مكان يعيشون فيه والعودة إليه".
وعلى الرغم من أن المسافرين الذين تم تطعيمهم سيكونون قادرين على الوصول إلى نيو ساوث ويلز دون الحجر الصحي، أشار موريسون إلى أن الوافدين سيخضعون لقيود الولايات الأخرى "بسبب مستويات التطعيم في تلك الأماكن".
واستجابة للقرار، مضت شركة الطيران كانتاس قدماً باستئناف السفر الدولي لمدة أسبوعين، معلنة أنها ستشغل ما يصل إلى خمس رحلات ذهابًا وعودة في الأسبوع من سيدني إلى لندن وما يصل إلى أربع رحلات أسبوعية من سيدني إلى لوس أنجلوس اعتبارًا من بداية نوفمبر.
ومع ذلك، سيواجه المسافرون الذين يغادرون أستراليا حالة من عدم اليقين بشأن الموانئ التي يمكنهم العودة إليها بخلاف سيدني ومتى ستتبع ولايات أخرى خطوات نيو ساوث ويلز في السفر الخالي من الحجر الصحي، ومن المرجح أن تقوم ولاية فيكتوريا بذلك عندما يصل معدل التطعيم بجرعتين إلى 80 في المائة في أوائل نوفمبر.
يذكر أن، أعلنت السلطات الأسترالية ، عن خطط لإعادة فتح سيدنى المغلقة باستخدام نظام من مستويين يمنح الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا حريات أكثر من غير المحصنين لعدة أسابيع.
وذكرت صحيفة سيدنى مورنينج هيرالد الإسترالية- عبر موقعها الإلكتروني- أنه من المقرر أن يتم رفع القيود المفروضة على الحركة عبر منطقة نيو ساوث ويلز الأوسع نطاقًا تدريجيًا بين 11 أكتوبر و1 ديسمبر المقبلين، حيث تنتقل معدلات التطعيم من 70 إلى 90%، موضحة أنه سيتم منع الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من الانضمام الرياضات المجتمعية أو تناول الطعام في الخارج أو القيام بالتسوق غير الضروري عبر مختلف ولايات البلاد.
ومن جانبها، دعت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان، المواطنين للحصول على اللقاح حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل عادي، قائلة "إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على تناول وجبة مع الأصدقاء والترحيب بالأشخاص في منزلك، فعليك أن تحصل على اللقاح.
وأضافت الصحيفة أنه بمجرد تحقيق التطعيم بنسبة 80% والمتوقع بعد بضعة أسابيع سيتم السماح بالسفر على مستوى الولاية، مضيفة أنه اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل، لن تكون هناك حدود للتجمعات المنزلية والخارجية غير الرسمية ولن تكون أقنعة الوجه مطلوبة بعد الآن.
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