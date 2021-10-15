نائب محافظ الإسماعيلية يتابع حل مشاكل مياه الصرف الصحى بقرية فنارة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة مشاكل مياه الصرف الصحي بالمجاورة 14 بقرية فنارة بمركز ومدينة فايد، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس محمد عطية، وكيل وزارة الري والموارد المائية، وإسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندسة مروة فوزى، رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحى، وممثلي الجهات المعنية بالموضوع.

وخلال الاجتماع قال رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم الانتهاء من محطة رفع صرف صحي فنارة، وجاري مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء استلام المحطة بالتوازي مع استلام الشبكات، وجارى تركيب الطلمبات الخاصة بمحطة معالجة صرف صحي فايد، وذلك تمهيدا لبدء تجارب التشغيل ونجاح العينة، وذلك خلال شهر من تاريخه.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية بتكليف رئيس فرع الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، باتخاذ اللازم نحو سرعة نهو إجراءات استلام محطة معالجة صرف صحي فايد وبدء تشغيل المحطة، وذلك في موعد غايته شهر من تاريخه.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه سيتم الانتهاء من إجراءات تسليم محطة معالجة صرف صحى فنارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لبدء استلام المحطة بالتوازي مع استلام الشبكات، وبالنسبة لحل مشكلة مياه الصرف الصحي، اقترح إنشاء مصارف مغطاة، وإنشاء مصارف زراعية مكشوفة.

وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ اللازم نحو تعميق مصرف الصرف بمزرعة فنارة بعمق 3 أمتار وتوسعة قطر الماسورة حتى يتسنى حل مشكلة الرشح الناتجة من الصرف.

كما تم تكليف مدير الصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشكيل لجنة تضم رئيس مركز ومدينة فايد، ومدير صرف السويس، ووكيل وزارة الزراعة، ومندوب من الري، تكون مهمتها عمل معاينة على الطبيعة لتحديد مصدر مياه الرشح من المصارف الفرعية، أو أماكن صرفها بمنطقة الزراعة المحصورة بين السكة الحديد وترعة السويس، وتحديد مآخذ الري بالمنطقة، وتحديد أماكن الصرف من عدمه، ووضع الحلول والبدائل لتلك المشكلة، وإعداد تقرير تفصيلي بنتائج المعاينة والعرض على نائب المحافظ.

حل مشاكل مياه الصرف الصحي بقرية فنارة



مشكلة مياه الصرف الصحي بقرية فنارة مشكلة مياه الصرف الصحي بقرية فنارة

الصرف الصحي بقرية فنارة



قرية فنارة فى فايد بالإسماعيلية

قرية فنارة فى فايد بالإسماعيلية

مشكلة مياه الصرف الصحي بقرية فنارة