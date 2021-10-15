فى 12 نقطة كيف اهتمت الدولة بالتعليم قبل الجامعى والفنى؟

كتبت أسماء أمين

يعد التعليم المدخل الرئيسى لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى وتعزيز التنافسية الدولية فى مختلف مناحى الحياة.

وتركز كافة الدول فى خططها التنموية على إبراز دور التعليم فى بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم فى بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولى اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته، موضحه أن هذا ما يجسده التحسن المطرد فى مركز مصر فى مؤشرات وأدلة التنمية البشرية، مسجلا 707 درجة وفقًا لدليل التنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2020

وعن مستهدفات الحكومة في التعليم قبل الجامعى والفنى خلال 21/2022

1- إعادة تأهيل وتجهيز 3000 مدرسة بمديريات التربية والتعليم

2- إنشاء (10) مدارس فنية تطبيقية

3- إنشاء 2256 مدرسة تضم 34.8 ألف فصل، منها 93 مدرسة فى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة التعليمية بإجمالى 1156 فصلًا

4- شراء 600 ألف تابلت ليصل العدد الإجمالى لأكثر من 2.5 ملیون جهاز

5- استكمال منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين،

6- إنشاء 400 فصل ذكى (الفراغات الذكية) من إجمالى خطة إنشاء 24 ألف فصل

7- استكمال تجهيز 43 مدرسة مصرية يابانية، وإنشاء ثمان مدارس جديدة.

8- إنشاء وتجهيز 2 ستوديو لبث القنوات التعليمية

9- استكمال تجهيز 19 مدرسة من مدارس المتفوقين STEM،

10- إنشاء أربع مدراس جديدة.

11- إعادة تأهيل 100 مدرسة من مدارس التعليم الفنى القائمة لتتواكب مع المتغيرات والمناهج الجديدة

12- البدء فى مشروع الهوية الرقمية لتغطية الخدمة لعدد 24 مليون طالب على امتداد ثلاثة أعوام.