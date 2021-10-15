ضبط محاولة تهريب 280 ساعة يد وقطع غيار خاصة بأعمال البترول بالمطار

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الساعات وقطع غيار خاصة بأعمال البترول بحوزة راكب قادم من دبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، أستوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بكميات كبيرة.

وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود 280 ساعة يد و 116 قطعة غيار خاصة بأعمال البترول.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.