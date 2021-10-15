اليوم السابع
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صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الاتصالات" بنسبة 5.2%

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 08:00 م
صعود 8 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الاتصالات" بنسبة 5.2% البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 4.2%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 4.1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، وصعد قطاعي التجارة والموزعون والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%.
 
فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.8%، ثم قطاعات مواد البناء والسياحة والترفيه والرعاية الصحية والأدوية والعقارات والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.5%، 1.4%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 10995.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ثاني أسبوع في شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2636.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.43% ليغلق عند مستوى 3593.06 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.55% ليغلق عند مستوى 13341.92 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 4586.97 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 711.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 369.8 مليار جنيه إلى 383.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 132.7 مليار جنيه إلى 133.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%.

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