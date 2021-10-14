صعود 13 قطاعا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التجارة والموزعون" بنسبة 2.06%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.96%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.13%، وصعد قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.09%، 1.08%، على التوالي، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.55%.

وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.35%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.25%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.19%، ثم قطاعي العقارات وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.06%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.09%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.87%.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.93%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 64.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 152.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4586 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1106 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.