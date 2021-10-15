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سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 01:53 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 دينار كويتى
كتب سماح حمدى

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصري، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال فترة العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، ليثبت في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.22 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.81 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.81 جنيه للشراء.
 
52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.22 جنيه للشراء.
 
52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.
 
52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.89 جنيه للشراء
 
52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.
 
52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.44 جنيه للشراء.
 
52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.07 جنيه للشراء.
 
52.22 جنيه للبيع.

 


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