رجال أعمال يرفعون حصتهم ببنوك وشركات خدمات مالية وسياحة بالبورصة

كتب هانى الحوتى

اتجه عدد من رجال الأعمال إلى زيادة نسبة ملكيتهم بثلاث قطاعات رئيسية وهي البنوك وشركات الخدمات المالية والسياحة بالبورصة، خلال الربع الثالث من عام 2021، جاء ذلك بحسب تقارير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، تنفيذاً للمادة رقم 30 من قواعد القيد.



القطاع المصرفي رفع صندوق رولاكو أي جبي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايخ حصته ببنك كريدي أجريكول مصر من 24.012 مليون سهم تمثل 7.72% إلى 26.22 مليون سهم تمثل 8.43%، واستمر كريدي أجريكول-فرنسا، وكريدي أجريكول-كوربريت اند انفستمنت بنك بحصة 47.39%، 13.07%، على التوالي.

فيما خفض رجل الأعمال شريف عدلي كيرلس بولس ملكيته بالبنك المصري لتنمية الصادرات من 26.3 مليون سهم تمثل 9.65% إلى 30.7 مليون سهم تمثل 9.39% من البنك، وتوزعت باقي الملكية بين بنك الاستثمار القومي، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري بنسبة 40.75%، 23.13%، 11.57%، على التوالي.



شركات الخدمات المالية والسياحة رفع صندوق Rimco EGT Investment- المملوك لعائلة راشد الراشد السعودية- ملكيته بشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة من 70.8 مليون سهم تعادل 9.21% إلى 90.8 مليون سهم تعادل 9.84%.

وعائلة مجموعة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده هي واحدة من كبرى الشركات العائلية في الوطن العربي، وتحتل المرتبة السابعة بقائمة فوريس لأغنى الشركات العائلية، وتأسست المجموعة قبل أكثر من 7 عقود من قبل راشد الراشد، وتملك اليوم 26 شركة وتوظف أكثر من 13 ألف شخص، كما تعمل في 7 قطاعات تشمل: مواد البناء والعقارات والمقاولات والسيارات والغذاء.

كما رفع رجل الأعمال يوسف الفار حصته بشركة النعيم القابضة للاستثمارات من 89.7 مليون سهم تعادل 23.74% إلى 93.9 مليون سهم تعادل 26.79%، وزاد رجل الأعمال ناصر بن عبد الله بن ناصر المهوس من 32.4 مليون سهم تمثل 8.58% إلى 32.4 مليون سهم تعادل 9.25%.

وبقطاع السياحة، اشترى المساهمين أحمد محمد الدسوقي، محمد رجب عبد الصمد، هاشم حسين غنيم حصص 11.89%، 11.76%، 8.18% بشركة رواد السياحة-رواد، فيما خفضت عائلة المحجوب حصتها بالشركة من 19.07% إلى 18.05%، وتخارج المساهم محمد فرج المحيربي من الشركة بعدما باع 1.3 مليون سهم.

ورفعت عائلة سليمان والمجموعات المرتبطة بها حصتها بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية من 276.99 مليون سهم تعادل 26.38% إلى 281.3 مليون سهم تعادل 26.79%، فيما خفض رجل الأعمال خالد عبد الله حصته من 211.4 مليون سهم تعادل 20.13% إلى 204.5 مليون سهم تعادل 19.47%.