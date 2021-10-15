اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 07:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تورط موظفين بـ"الصحة العالمية" فى فضيحة جنسية.. والمنظمة تتعهد بتعامل صارم

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 08:49 م
تورط موظفين بـ"الصحة العالمية" فى فضيحة جنسية.. والمنظمة تتعهد بتعامل صارم تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد منظمة الصحة العالمية، لإطلاق خطة عمل تتعهد "عدم التسامح" مع الانتهاكات الجنسية بعد تورط موظفين لديها فى انتهاكات مماثلة بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

 

وبحسب "سكاى نيوز"، يأتى هذا التحرك بعدما مارست كبرى الدول المانحة ضغوطا علنية على منظمة الصحة العالمية، فيما طالبتها عشرات البلدان فى بيان نادر بـ"التزام كامل" بشأن هذا الموضوع، وكشف المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن خطته للدول الأعضاء .

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن "المدير العام قدم يوم الخميس مسودة خطة الاستجابة للدول الأعضاء من أجل جمع تعليقاتها وردود فعلها"، مشيرة إلى أن الوثيقة النهائية ستنشر فى الأيام القليلة المقبلة.

 

وكانت لجنة تحقيق مستقلة أصدرت فى 28 سبتمبر تقريرا صادما كشف أن 21 من موظفى منظمة الصحة العالمية كانوا من بين 83 من مرتكبى انتهاكات جنسية مفترضة ضد عشرات الأشخاص فى الكونغو الديموقراطية خلال فترة تفشى وباء إيبولا بين عامى 2018-2020.

 

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن خطة الاستجابة "تقدم إجراءات فورية ومتوسطة وطويلة الأجل لمعالجة أوجه القصور المحددة فى التقرير".

 

وأوضحت أن الخطة تؤكد على عدة نقاط تهدف إلى "وضع الضحايا فى صميم الوقاية والاستجابة للاعتداء الجنسي" و"تعزيز المسؤوليات الفردية والإدارية".

 

وتهدف الوثيقة أيضا إلى "إصلاح ثقافة منظمة الصحة العالمية وهياكلها وأنظمتها، من أجل خلق ثقافة لا مكان فيها للاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولا مكان فيها للإفلات من العقاب".

 

وكان الدكتور تيدروس الذى حظى بدعم غالبية الدول الأوروبية حتى يترشح لولاية ثانية فى عام 2022، قد أعرب عن "أسفه" للضحايا ووعد بـ"عواقب وخيمة" على مرتكبى الانتهاكات فور نشر التقرير.

 

والتزمت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ توصيات لجنة التحقيق وتسريح الموظفين الضالعين فى الانتهاكات، وكذلك المسؤولين الذين كان عليهم أن يتدخلوا لكنهم لم يحركوا ساكنا.

 

 


الصحة العالمية

فضيحة جنسية

منظمة الصحة العالمية

الانتهاكات الجنسية

الكونغو

الكونغو الديموقراطية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: عقارا ريميديسفير وديكساميثازون يخففان من أعراض كورونا

الخميس، 14 أكتوبر 2021 03:35 م

الصحة العالمية تنصح أصحاب الأمراض المزمنة والمدخنين بتلقى لقاح الأنفلونزا

الخميس، 14 أكتوبر 2021 03:16 م

الصحة العالمية: التطعيم ضد فيروس كورونا لا يجوز أن يكون شرطا لدخول أى بلد

الخميس، 14 أكتوبر 2021 05:00 ص

كورونا × أفريقيا.. 8 ملايين و417 ألف إصابة.. مكافحة الأمراض: 4.3% فقط من سكان القارة تلقوا اللقاح.. الصحة العالمية: نقص الجرعات أمر غير أخلاقى.. والجائحة تتسبب فى تدهور اقتصاد جنوب أفريقيا

الخميس، 14 أكتوبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة