اليوم السابع
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بالأحصنة والإعلام.. شاهد مسيرة الاحتفال المولد النبوى فى بنى سويف.. لايف وصور

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 05:19 م
بالأحصنة والإعلام.. شاهد مسيرة الاحتفال المولد النبوى فى بنى سويف.. لايف وصور جانب من الاحتفال
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف مسيرة طافت كافة أرجاء القرية احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

 واعتلى أحد مشايخ الطريق الحصان المزين بالالوان بالإضافة إلى قيام الاطفال برفع الإعلام الخضراء والحمراء ،بالاضافة الى وجود الطبل البلدى والمزمار
 وقام  أصحاب المنازل وأصحاب المحلات التجارية بالقاء الحلوة  على الأطفال الذين كانوا يسيرون فى الزفة .
 
زفة المولد النبوي فى بنى سويف (1)
زفة المولد النبوي فى بنى سويف (1)

زفة المولد النبوي فى بنى سويف (2)
زفة المولد النبوي فى بنى سويف (2)

زفة المولد النبوي فى بنى سويف (3)
زفة المولد النبوي فى بنى سويف (3)

زفة المولد النبوي فى بنى سويف (4)
زفة المولد النبوي فى بنى سويف (4)

 


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