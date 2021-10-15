الزمار والرعيدة والاستاكوزة والمشط أهم أسماك النيل بسوهاج "فيديو"

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من قرية الخزندارية بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، لرصد أنواع السمك الموجودة بالنيل والأسعار الخاصة به وكيفية اختيار الجيد منه.

والتقى تليفزيون اليوم السابع مع أحد الصيادين، يدعى بخيت، من أشهر الصيادين بالمنطقة، والذى أوضح أن من أشهر أنواع السمك النيلى الزمار والرعيدة والاستاكوزة والمشط والشفاق والأسعار تبدأ من 20 جنيها والاستاكوزا النيلية تبدأ من 40 جنيها وحتى 55 جنيها وهذه الأنواع من الأسماك تتغذى على الأسماك الصغيرة وهى من أفضل الأسماك.

وأضاف أن النيل غنى جدا بالأسماك الجيدة وهناك عدد كبير من الصيادين بالمنطقة يمتهنون هذه المهنة من أجل الرزق والحصول على الأموال والحمد لله الأمور مستورة والرزق كبير.