الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشونة قش فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شب حريق هائل فى شونة تجميع لقش الأرز بين قرية صدقا والخمسة التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز تمى الأمديد بنشوب حريق هائل بشونة لقش الأرز بين قرية صدقا والخمسة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق هائل بالمجمع مع وجود عدد كبير من القش.

وتم الدفع بسيارات الدفاع المدنى بمركز تمى الامديد، وتم الاستعانة بـ4 سيارات للإطفاء من مركز بنى عبيد، مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وذلك لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتجرى الأجهزة الأمنية محاولات لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرصه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.