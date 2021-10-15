اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 12:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يشيد بالمعرض الحضارى الدولى "الأنبياء كأنك تراهم" المقام باكسبو دبى 2020

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 06:34 م
الأزهر يشيد بالمعرض الحضارى الدولى "الأنبياء كأنك تراهم" المقام باكسبو دبى 2020 جانب من المعرض
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الأزهر، عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في رعاية المبادرات والمشروعات التي تستفيد من التكنولوجيا الحديثة في تصوير النماذج والقيم الدينية بشكل سهل ومبسط، وذلك من خلال إطلاقها للمعرض الحضاري (الأنبياء كأنك تراهم) بمعرض اكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن قبله المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والذي انطلق في وقت سابق بمقر مجاور للحجرة النبوية الشريفة بالمدينة المنورة بإشراف رابطة العالم الإسلامي وأمينها العام الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسى.

IMG-20211015-WA0014

وأكد الأزهر أن هذا المشروع سابقٌ وفريد في غاياته ومضامينه، بل ووسائله المتميزة في العرض، حيث يتناول سِيَر الأنبياء من منظور جديد، ومفهوم متميز، وهو أنهم جميعًا "إخوة في الإنسانية"، مؤكدًا ضرورة تعزيز القيم المشتركة في الشرائع التي بعثهم الله عزوجل بها إلى البشر على مَرّ العصور .

كما دعا الأزهر إلى تعزيز وتشجيع مثل هذه الأعمال والمبادرات التي تهدف إلى تفعيل دور الدين في حياة البشر على اختلاف معتقداتهم، وتسليط الضوء على القيم المشتركة التي تتفق فيها الأديان كلها، ودور تلك القيم في غرس الأخلاقيات الحميدة التي تساعد في التعايش مع الآخر في جوٍّ من التسامح والاحترام المتبادل.

IMG-20211015-WA0012
 

 

IMG-20211015-WA0015
 

 

IMG-20211015-WA0010
 

 

 


الازهر الشريف

كأنك تراهم

اكسبوا

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قرار جمهورى بتجديد تعيين "الضوينى" وكيلًا للأزهر الشريف بدرجة وزير

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 01:31 م

سفير ليبيا: الأزهر الشريف المنارة الداعمة للوسطية وليبيا فى حاجة للخطاب الوسطى

الخميس، 14 أكتوبر 2021 12:58 م

8 قرارات مهمة للحكومة اليوم.. تعديل بقانون العمد والمشايخ.. تخفيض أسعار تحاليل الـpcr للمسافرين لـ 900 جنيه للمصريين و1200 لغيرهم.. والأزهر الشريف يتعاقد مع شركة "سايلو فودز" للوجبات المدرسية

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:49 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. المصريون يطمئنون على صحة شيخ الأزهر الشريف.. تصريحات هاجر أحمد عن زفافها ترفعها على رأس قائمة تريند جوجل.. وشائعات ارتباط تيام مصطفى قمر وليلى أحمد زاهر تلفت الأنظار للنجمين الشابين

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:00 م

محافظ أسوان يلتقى وفد الأزهر الشريف لبحث جهود التعاون.. صور

السبت، 18 سبتمبر 2021 02:26 م

أئمة السودان المشاركين بدورة "الأوقاف" لـ"اليوم السابع": نشعر بأننا لم نغادر السودان واستفدنا كثيرا من الأزهر الشريف.. خطيب سودانى: التقاؤنا مع الدعاة المصريين خطوة على الطريق نحو خطاب دينى وسطى.. فيديو

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة