اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 11:01 م
إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين معتمرين _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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أكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أنه تم البدء فى تنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة من ساعات الصباح الباكر من خلال 440 موظفًا لتفويج المعتمرين و180 لتفويج المصلين و250 موظفة لتفويج النساء.

 

وأشار الحجيلى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة- إلى نجاح خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة، التى خصص من خلالها 18 بابًا لدخول قاصدى المسجد الحرام، منها 3 أبواب للمعتمرين، وباقى الأبواب لدخول المصلين، ومثلها للخروج من الحرم المكى الشريف، كما تم تفعيل الصلاة فى التوسعة السعودية الثالثة.

 

وأوضح أن الرئاسة ممثلة فى وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود قامت بوضع خطة لإدارة الحشود خلال فترة الإجازة الدراسية المطولة، حدد فيها 26 مسارًا للطواف منها 4 مسارات مخصصة للعربات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، تم فصلها بحواجز لزيادة التنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات.

 

 


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السعودية

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تخفيف قيود كورونا

عودة الحج والعمرة

الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى

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