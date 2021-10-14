موجز الاقتصاد: تعاون مصرى سعودى لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بين البلدين

كتب أحمد حسن

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الخميس 14– 10- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة الإسكان، عن اتفاق جديد مع السعودية لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة مشتركة بين البلدين، وكذلك إعلان وزارة البترول عن مشروع جديد لزيادة انتاج البنزين عالى الأوكتان، ..وغيرها من الاخبار



البترول: مشروع لزيادة إنتاج البنزين عالى الأوكتان بـ"أنربك" بـ12مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية البناء على ماتملكه شركات تشغيل مصافى التكرير المصرية من خبرات وتاريخ عريق وتوجهها لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة للإنتاج البترولى والسوق المحلى وكيانات التكرير مما ينعكس على زيادة حجم عوائدها ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى وأن ذلك ممكن تحقيقه من خلال مشروعات جديدة ذات جذب استثمارى تتسم بالاستدامة والتوافق مع المستقبل .



تعاون مصري سعودي لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بين البلدين

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وقام بالتوقيع كل من، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالله بن محمد البدير، نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان.



المالية: 3 آلاف و265 شركة انضمت حتى الآن لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نجحنا فى تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا للجدول الزمنى المقرر؛ باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم فرص دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لتحقيق العدالة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والتيسير على الممولين؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.



السياحة والآثار تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي بإيطاليا تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي والمُنعقد حاليا في مدينة ريمني الإيطالية والذي بدأت فعالياته أمس وستستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.



تصديري المنسوجات :24% ارتفاعا في صادرات القطاع أول 8 أشهر من 2021 قال المهندس هاني سلام عضو المجلس التصديري التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، إن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات سجلت خلال الفترة"يناير -اغسطس"من العام الحالي ارتفاعا بنحو 24% لتبلغ ما قيمته 574 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معوضا التراجع الذي شهده في2020 نتيجة الركود الذي أصاب التجارة العالمية وإجراءات الإغلاق العالمي مع بداية إنتشار جائحة كوفيد-19.



افتتاح أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بمحافظة الفيوم افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول مركز متكامل لخدمات المستثمرين بالمحافظة، والرابع عشر على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية يزور متحف الحضارة ومجمع الأديان استكمالا لجولاته السياحية بالقاهرة، زار بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، المتحف القومي للحضارة المصرية ومجمع الاديان، و ذلك على هامش زيارته الرسمية لمصر.



الغرف التجارية: ثبات شهري في أسعار الأغذية المصنعة وتغيرات في الطازجة كشف المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت علي الأسواق الداخلية والدولية والتي كانت وراء الارتفاع المحلوظ في مستوي الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي .