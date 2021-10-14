البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وارتفاع عامر جروب

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفاع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 221.786 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى إلى 180.04 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.649 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 122.907 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيًا، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 356.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.8 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.93%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 64.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 96.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.6 مليون جنيه، 152.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4586 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1106 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.