تقرير: 11 مليون اشتراك في التليفون الأرضى.. و25 مليون إجمالى سعة السنترالات

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة هائلة فى حجم اشتراكات الهاتف الأرضى، وصل إلى 11.08 مليون اشتراك في أغسطس 2021، مقارنة بنحو 10.84 مليون اشتراك فى يوليو 2021 و 10.06 مليون اشتراك في أغسطس 2020.

ويصل إجمالى سعة السنترالات 25.24 مليون خط بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ25.15 مليون خط في يوليو 2021 و 25.23 مليون خط فى أغسطس 2020. ويصل أعداد السنترالات إلى 1511 سنترال.

ومشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الإشتراك، عدد المشتركين حكومي 2% و المشتركين تجارى 9% و المشتركين بالمنازل 89%.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة، نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى.