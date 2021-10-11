اليوم السابع
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تقرير: 11 مليون اشتراك في التليفون الأرضى.. و25 مليون إجمالى سعة السنترالات

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 12:00 ص
تقرير: 11 مليون اشتراك في التليفون الأرضى.. و25 مليون إجمالى سعة السنترالات التليفون الارضي
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن  زيادة هائلة فى حجم اشتراكات الهاتف الأرضى، وصل إلى 11.08 مليون اشتراك في أغسطس 2021، مقارنة بنحو 10.84 مليون اشتراك فى يوليو 2021 و 10.06 مليون اشتراك في أغسطس 2020.
 
 
ويصل إجمالى  سعة السنترالات 25.24 مليون خط بنهاية أغسطس 2021 مقارنة بـ25.15 مليون خط في يوليو 2021 و 25.23 مليون خط فى أغسطس 2020. ويصل أعداد السنترالات إلى 1511 سنترال.
 
 
ومشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الإشتراك، عدد المشتركين حكومي 2% و المشتركين تجارى 9% و المشتركين بالمنازل 89%.
 
 
ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة، نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى.

التليفون الارضي

الهاتف الثابت

تليفون تجارى

تليفون حكومي

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