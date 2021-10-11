البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2294 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 13087 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4439 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم أم بي للهندسة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة نايل سيتي للاستثمار لعدد 2.8 مليون سهم بقيمة 952.1 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجلس إدارة شركتي مطاحن شرق الدلتا، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى 115 ألف سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 16.5 ألف سهم ، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة التعمير والاستشارات الهندسية 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن شرق الدلتا، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 112649 سهم، 2.7 مليون سهم، 500 ألف سهم، 6.8 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 750 سهم.

وأعلنت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، شراء عدد 80 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس، تمثل نسبة 0.145% من رأسمال الشركة.

وأعلنت حق اكتتاب بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، شراء المساهم منال بنت محمد بن أحمد الحسن عدد 700 ألف سهم بسعر 1.573 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهمة من 2.81% إلى 7.19%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة رواد السياحة-رواد، موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرش للسهم، وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، والاستثمار في محفظة الأوراق المالية بمبلغ 30 مليون جنيه فأكثر، وتفويض عبد اللطيف محمود محجوب في التوقيع عن الشركة.

فيما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على سهمي شركة رواد السياحة وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، لحين قيام الشركتين بموافاة الهيئة بالإخطار الخاص بقرار التجزئة ومبرراته وقيام الهيئة بدراسة المبررات والرد عليه، مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر الإعلان.

في سياق منفصل أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، استكمال الشروط الموافقة لإتمام صفقة الاستحواذ على 76% من رأس مال بنك الاستثمار العربى من قبل تحالف صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى (المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادى ) والمجموعة المالية هيرميس القابضة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لبنك الاستثمار العربى أمس، والتي تم الموافقة فيها على اكتتاب الشركة والصندوق الفرعي في زيادة رأسمال البنك.