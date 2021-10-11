اعرف حقك.. 3 ضوابط لتعويض مستخدمي الإنترنت من انقطاع الخدمة

كتبت هبة السيد

يعاني بعض مستخدمي الإنترنت ، من توقف أو انقطاع الخدمة بسبب أعطال متعددة دون حصول على تعويض على هذا الانقطاع، وحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 3 ضوابط لتعويض مستخدمي الإنترنت بعقود خدمات الإنترنت وإصلاح الأعطال، وهي:

1- يجب توضيح الإجراءات المتبعة والتعويضات في حالة توقف الخدمة أو إيقافها نتيجة لوجود أعطال أو صيانة على شبكة الشركة المرخص لها مع ضرورة التزام الشركة المرخص لها بتحديد الفترة اللازمة لإصلاح العطل، على أن يتم توضيح حالات تعويض العميل في حالة سريان العطل لأطول من مدة معينة تحددها الشركة المرخص لها في العقد ويعتمدها الجهاز، وذلك لا يشتمل على الأعطال الناتجة من الشركة المرخص لها بتقديم البنية التحتية، وبما يتوافق مع قائمة تعويضات المشتركين المعتمدة من الجهاز.

2- وضع بند خاص بإلزام الشركة المرخص لها بتعويض العملاء المتضررين من انقطاع الخدمة الناتج عن عطل جماعي إذا كان العطل بسبب يرجع إلى الشركة المرخص لها، وذلك عن طريق إعفاءه من الاشتراك عن فترة الانقطاع أو وفقًا لما يقرره الجهاز والشركات المرخص لها ودون الإخلال بالظروف لطارئة والقوة القاهرة والمعايير المنصوص عليها بالترخيص الممنوح للشركة المرخص لها من قبل الجهاز.

3- وضع بند خاص بأنظمة الصيانة الخاصة بالشركة المرخص لها، حيث يلزم الشركة المرخص لها بتوفير نظام لخدمة العملاء يعمل على مدار الساعة (24/7) للعمل على تلقى شكاوى العملاء والعمل على حلها.

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت 60.1 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول بنسبة نمو شهري 0.74%، و20.65% سنويًا، و3.21 مليون مستخدم USB Modem بنسبة نمو شهري 0.79%، وانخفاض سنوي بنسبة 1.23%، وبلغت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في مصر 57.3% وفقًا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد.

وارتفعت أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 9.56 مليون مستخدم في شهر يوليو عام 2021 مقابل 9.5 مليون مستخدم في شهر يونيو الماضي، ومقارنة بـ8.13 مليون مشترك خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو شهري 0.64%، و17.57% سنويًا.

تحتل القاهرة الكبرى صدارة التوزيع الجغرافي لمشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL بنسبة 36%، يتوزع استخدام خدمة ADSL بين 34% في الدلتا، و15% بمحافظات وجه قبلي، و10% بمحافظتي الإسكندرية ومطروح، و5% بمدن القناة وسيناء والبحر الأحمر.