استقرار أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض تسجل 47 جنيها فى المزرعة

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للثروة الداجنة أن أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 11-10-2021 تشهد استقرارا في الأسعار، مؤكدة أن ارتفاع أسعار البيض ووصول الأسعار لحد الخمسين جنيها يرجع إلى آليات العرض والطلب.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة ان أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 31 جنيها في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 32-36 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

أما عن أسعار البيض فأكد السيد فيي تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار البيض سجلت كرتونة البيض الأبيض 47 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51--54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.