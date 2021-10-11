اليوم السابع
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استقرار أسعار الاسماك في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 05:00 ص
استقرار أسعار الاسماك في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين أسماك أرشيف
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الاسماك اليوم الاثنين 11-10- 2021 في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو .
 
 
وسجلت أسعار  البلطي المزارع 1، 22-26جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 سجل 18-21 جنيها، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 
 
وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو 
 
 
وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها. 
 
 
 
وكان  المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، قد تلقى تقرير من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تاثير تحريك أسعار البنزين علي أسعار السلع بالسوق في ظل ثبات سعر السولار منها تقرير شعبة المواد الغذائية، برئاسة عمرو حامد وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبدالعزيز السيد وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة وتقرير شعبة الأسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة ".

أسعار السمك

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أسعار الأسماك

سوق العبور

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