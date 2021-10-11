اليوم السابع
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الإثنين، 11 أكتوبر 2021 02:12 م
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ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 83.50 دولار و80.70 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 02:00 م
ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 83.50 دولار و80.70 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم، 83.50 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.70 دولار للبرميل.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب المستمرة والتي تم تحقيقها منذ عدة أسابيع، وذلك في ظل تزايد الطلب على الوقود وسط القيود على الإمدادات النفطية من كبار المنتجين.
 
وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 3.9%، مقارنه بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

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