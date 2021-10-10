مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية..3.9% لبرنت و4.6%للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية ،بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية، بنسبة 3.9%مقارنه بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق .

وسجلت أسعار النفط، 82.39 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.35دولار للبرميل عند التسوية، حيث ارتفعت أسعار النفط، وذلك بدعم من أزمة الطاقة العالمية التي عززت الطلب علي النفط .

وكانت الجزائر قد أعلنت عن زيادة إنتاجها النفطي من 942 ألف برميل في اليوم خلال أكتوبر الجاري إلى 952 ألف برميل يوميا خلال نوفمبر المقبل، وذلك حسبما تقرر في الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون للدول المصدرة للنفط في المنظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك، وذلك وفقا لـ"أ ش أ".