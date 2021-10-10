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سعر اليورو اليوم الأحد 10-10-2021 بالبنوك

الأحد، 10 أكتوبر 2021 11:06 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 10-10-2021 بالبنوك اليورو
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر اليورو اليوم الأحد 10-10-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.05جنيه للشراء، و18.23 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.03جنيه للشراء، و18.26 للبيع، وفى بنك الإسكندرية أيضا سجل تباينا ليسجل 18.04جنيه للشراء، و18.24 للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.02جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.07جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.07جنيه للشراء.
 
18.19جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.05جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.03 جنيه.

18.23جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.26 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.05جنيه للشراء.
 
18.23جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.04جنيه للشراء.
 
18.24جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.15 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.05 جنيه للشراء.
 
18.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.09 جنيه للشراء.
 
18.25 جنيه للبيع.

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