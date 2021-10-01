4 علامات تخبرك أن جهازك الهضمى هو السبب وراء مشاكل البشرة

كتبت فاطمة خليل

أكد خبراء وأطباء الأمراض الجلدية إن البشرة الباهتة ومشاكل الجلد مثل: البثور وحب الشباب والتي لا يمكن إصلاحها بسهولة باستخدام الكريمات، يمكن أن تشير إلى صحة الأمعاء السيئة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير صحة الجهاز الهضمى على جلدك وبشرتك، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وترتبط جميع الأمراض الجلدية تقريبًا بالأمعاء، حيث يرى الخبراء إنه من المحتمل أن تشتعل هذه الأمراض عندما تصبح الأمور غير متوازنة في الأمعاء، حيث أن أحشائنا هي موطن لتريليونات من الميكروبات بما في ذلك الفطريات والبكتيريا وعندما تصبح هذه الكائنات غير متوازنة تنعكس على بشرتنا.

4 علامات أن جهازك الهضمى هو السبب وراء مشاكل بشرتك



العلاجات الموضعية والكريمات لا تعمل



عندما تتوقف الكريمات عن العمل، فهذه علامة على أن المشاكل أكثر من الجلد، لذا يجب أن تلقي نظرة على صحة أمعائك وتدون أي مشاكل هضمية حديثة بما في ذلك التغيرات في البراز والشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، وتشمل العلامات الأخرى زيادة حساسية الطعام.

الشعور بالتهاب



إذا كنت تشعر بالتهاب الجلد، فهذه علامة كبيرة على أن شيئًا ما ليس صحيحًا- في الواقع، غالبًا ما يرتبط الالتهاب بمتلازمة الأمعاء المتسربة والحساسية ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا في بعض الأحيان عندما يكون لدينا مشاكل في الأمعاء تصبح أجهزتنا المناعية أضعف مما يؤدي إلى الالتهاب أيضًا ومن الأفضل دائمًا الذهاب إلى الطبيب للتعامل مع هذه المشكلات.

تساقط الشعر وضعف الأظافر



يرتبط الشعر والأظافرغيرالصحية بأمعاء دقيقة بها المشاكل، مما يؤدي إلى عدم القدرة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح من طعامنا.

إذا كنت تعاني من مشاكل سوء الامتصاص، فهذا يعني أن الأمعاء الدقيقة لديك تواجه صعوبة في امتصاص العناصر الغذائية، وهذا بدوره يعني أن جسمك لديه موارد غذائية أقل وينتج عن هذا أظافر ضعيفة وشعر هش وباهت.

تواجه الإحباط أو التوتر والإجهاد



يرسل كبدك مواد كيميائية عند الشعور بالتوتر والإحباط إلى أمعائك ليتم إفرازها، ولكن إذا كانت أمعائك لا تتحرك بشكل صحيح، فسيتم الاحتفاظ بالسموم في أنظمة الجسم بما في ذلك الأوعية اللمفاوية التي تقع تحت سطح الجلد مباشرة.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى البهتان وحب الشباب والبثور التي تمثل مخاوف رئيسية لكثير من الأشخاص الذين يعانون من بشرة غير صحية.

النظام الغذائي مهم لتعزيز صحة الأمعاء، لذا فإن الحد من المهيجات مثل السكر والأطعمة المصنعة يمكن أن يساعد كثيرًا.

يمكن أن يساعد أيضًا تناول الكثير من الأطعمة النباتية والدهون الصحية - كما يمكن أن تساعد المكملات الغذائية المعززة للإشراق والتي تهدف إلى استعادة توازن البكتيريا في أمعائك.