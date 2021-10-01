اليوم السابع
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وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد البوصيرى بالإسكندرية

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:46 م
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد البوصيرى بالإسكندرية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصحبته اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صلاة الجمعة، بمسجد مسجد البوصيرى بميدان المساجد بمنطقة بحرى التابعة لحى الجمرك الإسكندرية، وسط حضور قيادات المحافظة.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان: "إعمال العقل فى فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجًا "، وشهدت خطبة الجمعة بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، واللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

جاءت الخطبة فى إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى والتثقيفي، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، حيث أكد وزير الأوقاف أن من إعمال العقل فى فهم النص أن نقف على المقاصد والغايات الشرعية وأن نفهم الأحكام الجزئية فى ضبط المقاصد العامة للتشريع.


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