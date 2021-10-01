اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الزراعة توافق على إقامة محطة صرف صحى بأرض زراعية بالبحيرة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:50 م
وزارة الزراعة توافق على إقامة محطة صرف صحى بأرض زراعية بالبحيرة المهندس السيد القصير وزير الزراعة
البحيرة – ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة صرف صحي على مساحة 400 متر تقريبا وهي جزء من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة بحوض الرمال - غرب ناحية الحلواني - مركز ومدينة ادكو .

مضيفا إلى أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم  116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2009.

وأوضح محافظ البحيرة أن موافقة وزير الزراعة تمت بعد العرض على مجلس ادارة هيئة التعمير طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالاشتراك مع اجهزة الزراعة بالبحيرة وكذلك مذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية بمعرفة الجهة صاحبة الولاية مع مراعاه موافقات الجهات المعنية الاخرى طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

 

 

 


محطة صرف صحى

موافقة وزير الزراعة

محافظ البحيرة

مركز ادكو

محافظة البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة