وزارة الزراعة توافق على إقامة محطة صرف صحى بأرض زراعية بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة صرف صحي على مساحة 400 متر تقريبا وهي جزء من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة بحوض الرمال - غرب ناحية الحلواني - مركز ومدينة ادكو .

مضيفا إلى أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2009.

وأوضح محافظ البحيرة أن موافقة وزير الزراعة تمت بعد العرض على مجلس ادارة هيئة التعمير طبقا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالاشتراك مع اجهزة الزراعة بالبحيرة وكذلك مذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي وذلك شريطة إنهاء إجراءات نقل الملكية بمعرفة الجهة صاحبة الولاية مع مراعاه موافقات الجهات المعنية الاخرى طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .