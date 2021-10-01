اليوم السابع
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نقابة الأطباء تحدد 27 مقرا للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 8 أكتوبر

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:00 ص
نقابة الأطباء تحدد 27 مقرا للتصويت بانتخابات التجديد النصفى 8 أكتوبر انتخابات نقابة الأطباء -أرشيفية
كتبت آية دعبس

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حددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة والمقرر لها يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، مشيرة إلى أن مقرات الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.
 
ودعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.
 
وأوضحت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيا.
 
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، على نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.
 
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نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

مقرات انتخابات نقابة الاطباء

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