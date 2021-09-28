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نقابة الأطباء تحرر بلاغات ضد منتحلى صفة أعضائها على السوشيال ميديا

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:05 ص
نقابة الأطباء تحرر بلاغات ضد منتحلى صفة أعضائها على السوشيال ميديا الدكتور أحمد السيد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة تقدمت بعدة بلاغات بمباحث الإنترنت ضد عددا من الأشخاص منتحلين صفة أطباء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك عقب ترويجهم لعدة أساليب علاجية غير علمية، وإدعائهم قدرتهم على علاج المرضى.
 
وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه رصد على موقع التواصل الاجتماعى صفحات لأشخاص تروج لطرق وآساليب لاجتذاب المرضى وعلاجهم بطرق غير علمية، لافتا إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية لمجلس النقابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وبدوره كلف المجلس محامى النقابة بتحرير بلاغات.
 
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أن النقابة تلقت استجابة سريعة من الجهات المعنية بشأن تلك البلاغات، حيث تم إبلاغ محامى النقابة بالحضور أمام النيابة للتحقيق فى أحد البلاغات بعد إلقاء القبض على الشخص منتحل صفة طبيب، مطالبا كافة المواطنين الذين يرصدون أدعياء مهنة الطب بالتوجه إلى نقابة الأطباء وتقديم شكوى، وبدورها ستحقق النقابة فى الشكوى وتتخذ الاجراءات اللازمة حيالها.
 
 

نقابة الاطباء

منتحلين صفة الطب

منتحلين صفة طبيب

السوشيال ميديا

اليوم السابع بلس

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