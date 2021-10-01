منظمات دولية تتفقد تبطين الترع بكفر الشيخ ويستمعون لمميزات الرى الحديث.. صور

استمع ممثلو منظمات دولية وأممية وممثلو عدد من الدول الأوروبية، خلال تفقدهم لزراعات للرى الحديث، وتبطين الترع بمطوبس لعدد من المزارعين، وأعضاء الجمعيات الزراعية، وأعضاء رابطة المزارعين، عن مميزات الرى الحديث، وأعمال التبطين.

وأكد المزارعون، أن الرى الحديث أدى لترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها وتقليل العمالة، وقلة استخدامهم للسولار، والحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الرى، بالإضافة إلى إمكانية رى الأراضى الثقيلة والأراضى الخفيفة بكفاءة عالية، مما يساهم فى زيادة الإنتاجية الفدانية ودخل المزارع، ورفع مستوى معيشته، نظرا لخفض تكاليف الانتاج، وتقليل العمالة، وترشيد استخدام المياه، وتقليل تكاليف المكافحة، واستدامة الموارد المائية، مطالبين بإقامة مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية بدلا من الوقود، للقضاء على التلوث.

وأضاف المزارعون، أن تبطين الترع له عائدة أكبر، منها تقليل نسبة الملوحة التى تصل للأراضى الزراعية القريبة من البحر المتوسط، وضمان وصول مياه الرى لمزارعى نهايات الترع، بالإضافة إلى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكدين أن التبطين يحافظ على الترع وحماية الجسور، ويؤدى لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها لهم فى الأوقات المطلوبة والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئى والصحى لهم.

وأبدى أعضاء الوفود تفاعلا مع المزارعين، كما تفقدوا زراعات تم تحويلها من الرى بالغمر للرى بالتنقيط، على مساحة 1700 فدان المجاورة للطريق الدولى الساحلي، تبطين ترعة سيدى يوسف بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان والتى تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جاء ذلك برفقة الدكتور أسامة الظاهر، نائب وزير الموارد المائية والرى، واسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وحضور محمد مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى، ووفد البنك الدولى، والمهندس أشرف محمدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ.ومديرى عموم الرى بالمحافظة.

كما تفقد أعضاء الوفود أعمال إنشاء حماية الشواطيء ا أمام قرية مسطروه بطول 7كم، عرض 20-25كم، والذى بدء إنشائه 2021، بتكلفة 38 مليون جنيه، بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الاخضر، لحماية قرية مسطروه والمناطق الواقعة فى شمال الطريق الدولى، تمهيداً لاستخدامها فيما يتوافق مع مخططات التنمية للدولة.

كما تفقد أعضاء الوفود موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس بطول 5كم، بارتفاع 3م، والذى بدء انشائه عام 2016، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من مرفق البيئة العالمى.

كما استمع أعضاء الوفود لشرح من خلال عرض لعدد من الترع والزراعات بمحافظة كفر الشيخ وعدد من المحافظات، إضافة لما شهدته الشواطئ فى العديد من المحافظات لحماية تلك الشواطئ من مياه البحر المتوسط.

جدير بالذكر شارك فى الزيارة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وسفارات" بريطانيا، ألمانيا، هولندا، الدانمارك، فنلندا"، ومنظمات البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الفاو، بنك التنمية الألماني، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج الأغذية العالمي، وكالة التنمية الفرنسية".