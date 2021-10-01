منسق حياة كريمة ببنى سويف: تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان

كتب محمد شرقاوى

قال محمد جبر منسق مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، إن "المبادرة تقوم بعمل قوافل طبية أو متخصصة أو عامة، وبالنسبة للحالات التى تحتاج لتدخل جراحى يتم عمل العملية مباشرة، والمبادرة لا تكتفى بهذا ولكن هناك ندوات صحية للمواطنين للحفاظ على صحتهم".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد أبو زيد عبر برنامجه المبادرة المذاع على قناة اكسترا نيوز: "7 قرى ببنى سويف تجوب فيها القوافل الطبية، وتم الكشف على أكثر من 600 فرد وصرف علاج لـ400 مواطن، وتم تحويل 240 حالة لمركز الرواد لعمل تدخلات جراحية وكل هذا بالمجان".

وتابع: "تم إصدار 16 قرارا على نفقة الدولة من القوافل الطبية، وأن التدخلات الصحية لمبادرة حياة كريمة لا تشمل قرى حياة كريمة فقط ولكن نخدم المراكز المجاورة".

وفى نفس السياق، قال محمد صلاح منسق مبادرة حياة كريمة بأسوان، إن المبادرة توفر القوافل الطبية للمراكز المدرجة بحياة كريمة وغيرها من القرى المجاورة، وأن هناك تركيز كبير على عمل القوافل الطبية".