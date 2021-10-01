مقتل شخص فى انفجار لغم جنوب النمسا

فيينا أ ش أ

لقى شخص مصرعه اليوم الجمعة، فى انفجار لغم من مخلفات الحرب فى ولاية كارينثيا جنوب النمسا.

وقال المتحدث باسم الشرطة النمساوية دومينيك سودامين ،فى تصريحات له اليوم الجمعة ، أن الحادث المأساوى وقع فى بلدية "شتايندورف أم أوسياخير سي" فى ولاية كارينثيا جنوب النمسا.

وأشار المتحدث إلى أن الضحية هو مصطاف يبلغ من العمر 59 عاما وقد عثر على أحد مخلفات الحرب وتعامل معه مما أدى إلى حدوث انفجار ومقتل الرجل.

وأوضح المتحدث أن أحد المصطافين كان يسبح عندما عثر على أثر حرب فى بحيرة أوسياخر، محذرا من تعامل المواطنين مع مخلفات الحروب مع التشديد على ضرورة سرعة إبلاغ خدمات الطوارئ الأمنية على الفور.