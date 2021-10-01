معلومات الوزراء: صناعة البتروكيماويات تسجل زيادة 50% في إيرادات 2020/2021

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا يرصد أهم المعلومات الخاصة بصناعة البتروكيماويات في مصر، من حيث حجم الإنتاج والمشروعات الجاري تنفيذها.

وتضمن الإنفوجراف الإشارة إلى حجم الإنتاج الذي تخطى 4 ملايين طن خلال 2020/2021 مع معدل زيادة فى الإيرادات وصل إلى 50% مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع البتروكيماويات؛ يأتي مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمار 7.5 مليارات دولار؛ ومشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمار 8 مليارات دولار.