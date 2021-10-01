اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 أكتوبر 2021 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 01:53 م
محافظ دمياط تشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق.

ونفذت الوحدات المحلية حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال وكذا الالتزام بإرتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين و غلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.


دمياط

اخبار دمياط

الاجراءات الاحترازية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة