محافظ دمياط تشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات

دمياط معتز الشربينى

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكافة المناطق.

ونفذت الوحدات المحلية حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال وكذا الالتزام بإرتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين و غلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.