اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالات العيد الوطنى بمدينة سيناء بدولة رومانيا.. صور

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 10:43 م
محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالات العيد الوطنى بمدينة سيناء بدولة رومانيا.. صور
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له من رجال الأعمال والمستثمرين احتفالات العيد الوطنى لمدينة سيناء بدولة رومانيا، مساء اليوم الجمعة، بصحبة عمدة المدينة وسط ترحيب كبير على المستوى الرسمى والشعبى.

كما لبى المحافظ والوفد المرافق له مأدبة عشاء رسمية بمناسبة العيد الوطنى لمدينة سيناء برومانيا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال العشاء تبادل الرؤى حول تنشيط السياحة بين مدينة سيناء الرومانية والمدن السياحية بجنوب سيناء.

وتم التشاور وتبادل الرؤى حول سبل تنشيط السياحة بين سيناء الرومانية ومدن جنوب سيناء المصرية وبخاصة مدينة شرم الشيخ وذلك استثمارًا للعلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والرومانى.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ والوفد المرافق إلى دولة رومانيا والتى تستغرق عدة أيام، والتي تأتى فى إطار تدعيم أواصر التعاون فى عدد من المجالات وخاصة التنشيط السياحى بين المدن السياحية بجنوب سيناء والمدن السياحية برومانيا .

 

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