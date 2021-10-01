كيف ارتفعت الصادرات المصرية 53.5% لأمريكا خلال النصف الأول من 2021

كتب مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لأمريكا بنسبة 53.5% بالنصف الأول من العام الجارى 2021، ونقدم أسئلة وأجبوتها حول كيفية ارتفعات الصادرات لهذه النسبة.



س. ما هي القيمة التي حققتها الصادرات المصرية لأمريكا بالنصف الأول من العام؟ ج. سجلت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 718.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 53.5%.



س. ما هو الموقف الحالي للواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية ؟ ج. ارتفعت قيمة الواردات المصرية من أمريكا لتسجل 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1%.



س. كيف أثرت الصادرات المصرية على التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ؟ ج. ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29.8.