ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك فى حملة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بنى سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذى أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها ،حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية" وبالتعاون مع إدارة التموين من ضبط سيارة لبن فرز محملة بألبان فرز بكمية 400 لتر لبن وجركن به 5 لتر حمض نيتريك مخفف.

بالفحص الظاهرى تبين أن اللبن المضبوط هو لبن فرز غير مسموح بتداوله غير نظيف وبه شوائب والسيارة المضبوطة غير مستوفية للشروط للصحية، تم التحفظ على السيارة بمركز شرطه الفشن وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.